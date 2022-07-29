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    Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массовой драки в Мурино

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    Уголовное дело будет возбуждено по факту массовой драки с участием мигрантов в Мурино. Соответствующее поручение 29 июля дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин руководству областного управления ведомства.

    Сообщения о массовом нападении мигрантов на две семьи с детьми у дома 27/7 на улице Шувалова накануне появились в местном паблике. По версии муринцев, иностранцы, среди которых были несовершеннолетние, услышали разговоры о недавнем пожаре в высотке различные предположения, которые им не понравились. Далее они якобы стали вести себя агрессивно, дерзить, нарушать дистанцию, а потом кликнули подмогу. Нападали, как говорят, человек 12, при этом из квартиры ближайшей высотки их поддерживали то ли родственники, то ли сочувствующие, бросая в сторону семей яйца.

    Версию второй стороны озвучили в ГУ МВД: «Утром 29 июля в полицию Мурино пришла вторая сторона конфликта: супружеская пара с сыном-подростком и их родственник. Они обратились с заявлением о том, что их оппоненты спровоцировали конфликт, оскорбив подростка, а вступившийся отец получил травмы».

    «Александр Иванович Бастрыкин также поручил незамедлительно найти и привлечь к ответственности виновных в потасовке и в срочном порядке доложить об исполнении», — говорится в сообщении пресс-службы СКР. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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