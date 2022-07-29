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    «Куча откуда-то набежала». Две версии массовой драки в Мурино с детьми, семьями и яйцами

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    Обстоятельства конфликта между жителями Мурино разбирает полиция Всеволожского района Ленинградской области. На 29 июля версий, как полагается, две.

    О массовом нападении мигрантов на две семьи с детьми сообщили в паблике «Мурино Сегодня» накануне около десяти часов вечера. Позднее подробностей прибавилось. Как рассказывают, горожане стояли у дома 27/7 на улице Шувалова, беседа крутилась около недавнего пожара в подвале высотки и предположений о том, кто мог спать на горевших матрасах. Разговор, похоже, услышала проходившая мимо компания из пяти человек и не оценила.

    Молодые люди, с виду подростки, якобы стали вести себя агрессивно, дерзить, нарушать дистанцию, а потом кликнули подмогу.

    «Куча откуда-то набежала, начали наносить удары», — рассказывает на видео в паблике женщина, добавляя, что едва успела выдернуть своего ребёнка с пути налетевшей толпы. Нападали, как говорят, человек 12, при этом из квартиры ближайшей высотки их поддерживали то ли родственники, то ли сочувствующие, бросая в сторону семей яйца.

    Соседи быстро скооперировались и добровольной дружиной высыпали на помощь, но спасать уже не требовалось — всё закончилось. Отцы семейств потирали челюсти, в которые попали кулаки противников, но госпитализация никому не потребовалась. В паблике пишут, что на фото — спины тех самых агрессивных подростков и их подмоги.

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    Приехавшие на место полицейские драки также не увидели. «Застали лишь одну сторону конфликта: двоих подвыпивших мужчин. Они сообщили о конфликте с неизвестными, однако от подачи заявлений отказались», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

    Жители Мурино добавляют, что заявление всё же подано, и утром пятницы сотрудники правоохранительных органов снова побывали на улице Шувалова.

    К этому времени они, вероятно, уже услышали другую версию случившегося.

    «Утром 29 июля в полицию Мурино пришла вторая сторона конфликта: супружеская пара с сыном-подростком и их родственник. Они обратились с заявлением о том, что их оппоненты спровоцировали конфликт, оскорбив подростка, а вступившийся отец получил травмы», — рассказали в главке.

    Полицейские проводят проверку.

    Фото: ВК/ Мурино Сегодня

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