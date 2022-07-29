Появилось видео ДТП на Кубани, в котором погибла семья из Петербурга

«Россия. Кубань | Новости» / Telegram
Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей днем 29 июля в Краснодарском крае, в которой погибли пятеро петербуржцев. В Сети появилось видео момента столкновения.
Около 15:20 на выезде из станицы Роговской водитель легкового автомобиля Ford, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Mercedes, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. На видео, опубликованном в телеграм-канале «Россия. Кубань | Новости», видно, что после столкновения фура сама выехала на встречную полосу, таща «Форд» перед собой. После этого машины съехали на обочину.
В результате аварии погибли пять человек: 60-летний водитель «Форда», его 55-летняя супруга и трое детей 7, 11 и 13 лет. Все они жители Петербурга. Прокуратура Тимашевского района Краснодарского края ведет проверку по факту ДТП.