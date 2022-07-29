    Пробки

    4/10

    usd60.2eur61.22
    Куда пойти на выходныеШтаб по реновацииЮноши с говорящими фамилиямиОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Появилось видео ДТП на Кубани, в котором погибла семья из Петербурга

    11393
    21 комментарий

    «Россия. Кубань | Новости» / Telegram

    Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей днем 29 июля в Краснодарском крае, в которой погибли пятеро петербуржцев. В Сети появилось видео момента столкновения.

    Около 15:20 на выезде из станицы Роговской водитель легкового автомобиля Ford, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком Mercedes, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. На видео, опубликованном в телеграм-канале «Россия. Кубань | Новости», видно, что после столкновения фура сама выехала на встречную полосу, таща «Форд» перед собой. После этого машины съехали на обочину.

    ПоделитьсяПоделиться

    В результате аварии погибли пять человек: 60-летний водитель «Форда», его 55-летняя супруга и трое детей 7, 11 и 13 лет. Все они жители Петербурга. Прокуратура Тимашевского района Краснодарского края ведет проверку по факту ДТП.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ21

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 21

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close
    close