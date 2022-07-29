«Пусть будет интригой». Экс-глава Центрального района Щербакова прокомментировала слухи о сенаторстве после регистрации на охтинских выборах

Территориальная избирательная комиссия № 44 Красногвардейского района Петербурга зарегистрировала кандидатом от «Единой России» Марию Щербакову на дополнительных выборах в муниципалитет «Большая Охта». В беседе с «Фонтанкой» Щербакова решила сохранить интригу о своём возможном карьерном росте благодаря новому статусу.

Разговоры, которые участились во властных кругах, о том, что статус муниципального депутата для Щербаковой станет ступенькой на пути к статусу сенатора Совета Федерации, она слышала. Но подтвердить или опровергнуть отказалась. «Пусть это будет интригой», — добавила она.



Петербург в Совете Федерации представляют Валентина Матвиенко (её выдвинул туда Александр Беглов) и Андрей Кутепов (его туда отправило Законодательное собрание Петербурга). По закону, сенатором от законодательной власти может стать лишь депутат этого органа, гораздо шире возможности у исполнительной власти: в числе прочих губернатор региона может отправить сенатором муниципального депутата. Так статус члена СовФеда в 2011 году получила Валентина Матвиенко, избравшись в муниципальном округе «Красненькая речка».



Мария Щербакова — бывшая глава администрации Центрального района города, до этого возглавляла Красногвардейский район. Большую часть времени на этих должностях проработала под началом Валентины Матвиенко. В 2016 году была избрана в Законодательное собрание от центра города от партии «Единая Россия». На протяжении полутора лет депутатства Щербакова не могла найти общий язык со сменившим её в кресле главы администрации Центрального района Андреем Хлутковым. Депутат жаловалась на препятствия в работе, её активно поддерживал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, критикуя главу Хлуткова за то, что тот проявляет излишнюю инициативу и занимается политикой. В 2018 году Щербакова извинилась перед главой района, и на этом их спор закончился. В 2021 году она не стала переизбираться в Законодательное собрание. На её место пришёл бывший глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Он долго не хотел подавать документы на выдвижение от партии власти.



Муниципальные довыборы впервые проходят в Петербурге в 2022 году. До этого власти игнорировали такого рода процедуры, несмотря на то, что муниципальные мандаты по разным причинам освобождались. Идея провести довыборы принадлежит новому руководителю горизбиркома Максиму Мейксину, до этого — вице-губернатору Петербурга по внутренней политике.

