«Руспродсоюз» опроверг информацию о продаже российских активов Kraft Heinz

Ассоциация «Руспродсоюз» не подтвердила появившуюся ранее в СМИ информацию о продаже российских активов Kraft Heinz по выпуску детского питания. Все производства работают в обычном режиме, продукция поставляется всем своим покупателям, заявил в пятницу, 29 июля, исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщила, что американская компания Kraft Heinz якобы выставила на продажу свой бизнес по выпуску детского питания в РФ, включающий два завода мощностью 30 тысяч тонн продукции в год, а также локальные бренды общей стоимостью 3 млрд рублей.

