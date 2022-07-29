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    Экономика и санкции

    «Ъ»: Производитель детского питания Kraft Heinz продаёт свой бизнес в России

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    Американская компания Kraft Heinz намерена сократить присутствие на российском рынке. Она выставила на продажу свой бизнес по выпуску детского питания, включающий два завода мощностью 30 тысяч тонн продукции в год, а также локальные бренды общей стоимостью 3 млрд рублей. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, 29 июля сообщает «Коммерсантъ».

    По данным «Ъ», на продажу выставлены, в частности, предприятия «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания, производящие сухие и жидкие каши и пюре. Кроме этого, продаются бренды «Умница» и «Сами с усами», на площадках которых в 2021 году было выпущено более 13,3 тыс. тонн продукции. При этом в самой Kraft Heinz, как отмечает издание, «рыночные слухи» не комментируют.

    Ранее «Фонтанка» писала, что другая крупная американская компания — PepsiCo, помимо фирменных напитков также производящая детское питание, заявила о намерении продолжить продавать в России товары этого сегмента рынка.

    Kraft Heinz создана в 2015 году в результате слияния Heinz и Kraft Foods, крупнейший акционер — Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта. В портфель брендов входят марки Kraft, Heinz, Philadelphia, Maxwell House и другие. Глобальная выручка компании по итогам 2021 года составила более $26 млрд.

    В России, помимо фабрик детского питания, Kraft Heinz владеет предприятием «Петропродукт-Отрадное» в Ленинградской области, где выпускает кетчупы, соусы и консервированные продукты.

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