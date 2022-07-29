«Ъ»: Производитель детского питания Kraft Heinz продаёт свой бизнес в России

Американская компания Kraft Heinz намерена сократить присутствие на российском рынке. Она выставила на продажу свой бизнес по выпуску детского питания, включающий два завода мощностью 30 тысяч тонн продукции в год, а также локальные бренды общей стоимостью 3 млрд рублей. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, 29 июля сообщает «Коммерсантъ».



По данным «Ъ», на продажу выставлены, в частности, предприятия «Хайнц-Георгиевск» в Ставропольском крае и Ивановский комбинат детского питания, производящие сухие и жидкие каши и пюре. Кроме этого, продаются бренды «Умница» и «Сами с усами», на площадках которых в 2021 году было выпущено более 13,3 тыс. тонн продукции. При этом в самой Kraft Heinz, как отмечает издание, «рыночные слухи» не комментируют.