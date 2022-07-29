Водитель в Колпино наблюдал, как перед ним на ходу разгружался самосвал со строительным мусором

Видео: «Автолюбители Колпино»
Груженый самосвал на ходу посыпал мусором проезжую часть в Колпинском районе Петербурга днем 29 июля. Процесс непроизвольной разгрузки заснял водитель, ехавший следом.
«Вот так у нас вывозят строительный мусор с новой стройки на пр-те Ленина», — пишет в группе «Автолюбители Колпино» очевидец Максим. На записи видно, как у самосвала, следующего по проспекту Ленина в Колпино мимо школы к Вознесенскому мосту, на каждом «лежачем полицейском» приоткрывается кузов и из него на дорогу высыпается строительный мусор.
Видео: «Автолюбители Колпино»
Судя по второму видео, по пути самосвал успел завалить мусором несколько метров левой полосы и половину перекрестка.