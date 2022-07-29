СМИ: В Киеве суд изменил российскому военному пожизненный приговор на 15 лет

В Киеве смягчили вердикт первому российскому военному, которому украинский суд вынес приговор. В мае текущего года Вадиму Шишимарину назначили пожизненное заключение. 29 июля суд заменил его на 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские СМИ.



Отмечается, что приговор был смягчен решением апелляционного суда в Киеве.

Известно, что Вадиму Шишимарину 21 год. По версии следствия, он несколько раз выстрелил из автомата в 62-летнего мирного жителя в Сумской области.