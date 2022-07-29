«Уходя в андеграунд, встречу винтовкой». Сотрудник режимного объекта задержан после поножовщины в Румянцевском саду

Уголовный розыск за два дня нашёл того, кто несколькими ударами отправил в реанимацию прохожего на Васильевском острове. От полиции он уезжал на такси, в суматохе забыв на месте преступления камеру. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 июля.
Полицейские настигли 49-летнего подозреваемого у жилой высотки на проспекте Героев накануне, к вечеру он был в кабинете следственного управления на Васильевском острове. Мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
По версии правоохранителей, ночью вторника он порезал подвыпившего прохожего, гулявшего с приятелем в Румянцевском саду. Пострадавшего увезли в реанимацию, среди прочего у него проникающая рана груди, повреждено лёгкое. Его знакомый рассказывал патрульным о незнакомце с заточкой и в красных шортах.
Нападавший нырнул в подъехавшее такси и вышел на набережной Лейтенанта Шмидта, той ночью так и не встретившись с полицией. В саду нашёлся его фотоаппарат.
По данным «Фонтанки», утро в изоляторе временного содержания встретил житель Мурманской области. Он работает в группе корпоративных средств массовой информации Кольской АЭС, фотографиями с режимного объекта на своей странице делится с осторожностью. На июльских снимках есть и красные шорты, похожие на те, что запомнились знакомому пострадавшего. Последнее фото на берегу водоёма выложено на странице за пару часов до случившегося в Румянцевском саду, в подписи слова из песни «Гражданской обороны»: «И когда послезавтра заколотят дверь, уходя в андеграунд, я встречу винтовкой новый 37-й».