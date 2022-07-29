«Уходя в андеграунд, встречу винтовкой». Сотрудник режимного объекта задержан после поножовщины в Румянцевском саду

Уголовный розыск за два дня нашёл того, кто несколькими ударами отправил в реанимацию прохожего на Васильевском острове. От полиции он уезжал на такси, в суматохе забыв на месте преступления камеру. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 июля.



Полицейские настигли 49-летнего подозреваемого у жилой высотки на проспекте Героев накануне, к вечеру он был в кабинете следственного управления на Васильевском острове. Мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

