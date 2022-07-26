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    Заждавшись такси, мужчина в красных шортах порезал прохожего в Румянцевском саду

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    Полиция ищет мужчину, гулявшего с заточкой по Васильевскому острову в Петербурге 26 июля. Несколькими ударами он отправил прохожего в реанимацию.

    Экстренные службы в Румянцевский сад в половине третьего часа ночи вызвал 18-летний петербуржец, заявивший, что его знакомый истекает кровью, стало известно «Фонтанке». Полицейским молодой человек рассказал о незнакомце в красных шортах, который прервал их прогулку пятью ударами заточкой, а потом уехал на «Киа», оклеенной надписью Uber.

    Машину вскоре остановили сотрудники ДПС. Уже по одежде водителя было ясно, что он не тот, кто размахивал острым. Мужчину в приметных шортах таксист высадил у Благовещенского моста.

    Пока полицейские искали автомобиль и нападавшего, бригада скорой увезла в Мариинскую больницу пострадавшего. Состояние 40-летнего жителя Оренбургской области, которого ранили в грудь и живот, оказалось тяжёлым. Его поместили в шоковую реанимацию. Запах алкоголя не остался незамеченным.

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