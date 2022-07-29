Большое шоу серебристых облаков в финале сезона. В Петербурге они стали фоном для парусников

Сезон наблюдения серебристых облаков для петербуржцев скоро закончится, и одна из последних июльских ночей предоставила такую возможность.

Серебристые облака, которые также называют ночными светящимися или полярными мезосферными, возникают в мезосфере на высоте 76–85 км и видимы в сумерках лучше всего в первые летние месяцы. Ночью 29 июля их наблюдали и в Петербурге, и за городом, например на Ладоге в Ленобласти. В городе «серебро» стало фоном для кораблей, которые стоят на рейде в Неве перед парадом ВМФ.

«Фонтанка» уже показывала серебристые облака, замеченные в Петербурге. По оценкам учёных, они существуют и на других планетах, в частности на Марсе.



Военные корабли стоят на Неве в преддверии официального парада, который пройдёт в воскресенье, 31 июля. В нём примут участие парусник «Полтава», малый ракетный катер «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводная лодка «Санкт-Петербург», тральщик «Павел Хенов», морской тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и другие корабли; среди кронштадтских участников парада — атомные подводные лодки «Северодвинск», «Магадан», «Вепрь». Порядок пролета авиации и прохождения кораблей смотрите на «Фонтанке».