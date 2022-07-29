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    Группа «Эталон» отчиталась о 35% падения продаж новых квартир в I полугодии 2022 года

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    Группа «Эталон», один из крупнейших застройщиков Петербурга, 29 июля опубликовала полугодовую отчетность, в которой отразились негативные тренды второго квартала 2022 года.

    Согласно отчету, объем продаж группы за первое полугодие составил 143,5 тыс. кв. м. Это на 35 % меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В деньгах падение чуть меньше — минус 29 % (29,3 млрд руб.) за счет роста цены квадратного метра. В среднем жилье у «Эталона» подорожало за год на 30 % и сейчас стоит 291,3 тыс. руб/кв. м. В московских квартирах группы средний рост составил сразу 39 % (348,6 тыс. руб/кв. м), а в Петербурге — 32 % (243,1 тыс.).

    Наибольшее падение у «Эталона» пришлось на московский рынок (-48 %), тогда как в Петербурге продажи упали лишь на 21 % в квадратных метрах (71,3 тыс.) и всего на 14 % — в деньгах (11,4 млрд руб.).

    Главный исполнительный директор группы «Эталон» Геннадий Щербина объясняет резкое снижение показателей не ростом ставок и неопределенности на рынке, а ограниченным предложением недвижимости. Отдельно стоит отметить резкое падение доли квартир, купленных в ипотеку. Если год назад этот показатель составлял 67 %, то сейчас — всего 55 %.

    Для того чтобы увеличить объем cобственного предложения на рынке, «Эталон» к концу второго квартала вывела в продажу сразу 413 тыс. кв. м как в своих проектах ЖК, так и недавно приобретенного группой бизнеса финского «ЮИТ». В общей сложности «в наследство» от финнов «Эталону» достался портфель в 600 тыс. кв. м. В целом до конца года группа «Эталон» обещает вывести на рынок еще 700 тыс. новых жилищных проектов.

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