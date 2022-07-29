Группа «Эталон» отчиталась о 35% падения продаж новых квартир в I полугодии 2022 года

Согласно отчету , объем продаж группы за первое полугодие составил 143,5 тыс. кв. м. Это на 35 % меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В деньгах падение чуть меньше — минус 29 % ( 29,3 млрд руб.) за счет роста цены квадратного метра. В среднем жилье у «Эталона» подорожало за год на 30 % и сейчас стоит 291,3 тыс. руб/кв. м. В московских квартирах группы средний рост составил сразу 39 % ( 348,6 тыс. руб/кв. м ), а в Петербурге — 32 % (243,1 тыс.).

Группа «Эталон», один из крупнейших застройщиков Петербурга, 29 июля опубликовала полугодовую отчетность, в которой отразились негативные тренды второго квартала 2022 года.

Наибольшее падение у «Эталона» пришлось на московский рынок ( -48 % ), тогда как в Петербурге продажи упали лишь на 21 % в квадратных метрах (71,3 тыс.) и всего на 14 % — в деньгах (11,4 млрд руб.).