Группа «Эталон» отчиталась о 35% падения продаж новых квартир в I полугодии 2022 года

Группа «Эталон», один из крупнейших застройщиков Петербурга, 29 июля опубликовала полугодовую отчетность, в которой отразились негативные тренды второго квартала 2022 года.
Согласно отчету, объем продаж группы за первое полугодие составил 143,5 тыс. кв. м. Это на
Наибольшее падение у «Эталона» пришлось на московский рынок (
Главный исполнительный директор группы «Эталон» Геннадий Щербина объясняет резкое снижение показателей не ростом ставок и неопределенности на рынке, а ограниченным предложением недвижимости. Отдельно стоит отметить резкое падение доли квартир, купленных в ипотеку. Если год назад этот показатель составлял
Для того чтобы увеличить объем cобственного предложения на рынке, «Эталон» к концу второго квартала вывела в продажу сразу 413 тыс. кв. м как в своих проектах ЖК, так и недавно приобретенного группой бизнеса финского «ЮИТ». В общей сложности «в наследство» от финнов «Эталону» достался портфель в 600 тыс. кв. м. В целом до конца года группа «Эталон» обещает вывести на рынок еще 700 тыс. новых жилищных проектов.