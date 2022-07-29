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    Музыка

    Бейонсе выпустила первый альбом за шесть лет, но поклонникам в России придется помучиться

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    Американская певица в стиле R’n’B Бейонсе 29 июля выпустила седьмой сольный альбом под названием Renaissance. На российских сервисах он недоступен.

    Альбом был создан во время пандемии и состоит из 16 треков, выполненных в разных стилях — от фанка до госпела и хип-хопа. Его полное время звучание — час и две минуты. Это первый альбом за шесть лет молчания певицы.

    «Уникальность, сила, сексуальность — эти ощущения хочет передать вам Бейонсе через свой альбом «Renaissance», — сказано в описании к трекам. Над выпуском релиза с певицей работали Jay-Z, Drake и другие знаменитые музыканты.

    Альбом был выложен в сеть пиратами раньше официального релиза, и в соцсетях певица поблагодарила тех, кто дождался назначенной даты выхода альбома.

    На обложке к альбому Бейонсе в чрезвычайно откровенном костюме сидит на светящемся коне.

    Как ранее писала «Фонтанка», Бейонсе стабильно занимает верхние строчки рейтинга самых высокооплачиваемых певиц мира. В 2019 году он азанимала вторую строчку с доходом в 81 миллион долларов.

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