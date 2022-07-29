Бейонсе выпустила первый альбом за шесть лет, но поклонникам в России придется помучиться

Американская певица в стиле R’n’B Бейонсе 29 июля выпустила седьмой сольный альбом под названием Renaissance. На российских сервисах он недоступен.



Альбом был создан во время пандемии и состоит из 16 треков, выполненных в разных стилях — от фанка до госпела и хип-хопа. Его полное время звучание — час и две минуты. Это первый альбом за шесть лет молчания певицы.



«Уникальность, сила, сексуальность — эти ощущения хочет передать вам Бейонсе через свой альбом «Renaissance», — сказано в описании к трекам. Над выпуском релиза с певицей работали Jay-Z, Drake и другие знаменитые музыканты.

