«Ъ»: Рынок телевизоров в России захватывают отечественные и китайские бренды

Российский рынок телевизоров по итогам полугодия снизился на 17 % в штучном выражении (до 2,73 млн), а в деньгах увеличился на 12,9 % (до 94,1 млрд руб.). На рынке появляется всё больше отечественных брендов. По мнению аналитиков, в 2022 году из-за снижения производства покупателям стоит ожидать дефицита телевизоров.

Такие товары китайской Realme собирается поставлять в Россию «М.Видео-Эльдорадо». В магазинах сети будет несколько моделей с разрешением 4K и Smart TV разных диагоналей, а также телевизор, построенный на технологии SLED. Об этом 29 июля сообщает «Коммерсантъ».

После начала специальной военной операции на Украине доля Samsung в штуках сократилась с 24,8 % до 7,6 % , а LG — с 2 1,6 % до 10,1 % . Во втором квартале лидирующее место заняла Xiaomi, увеличив долю с 4,8 % до 11,7 % . По словам собеседника издания, до 24 февраля первые строчки в сегменте «телевизоры» в России были отданы корейским брендам. LG и Samsung обеспечивали порядка 62 % проданных ТВ, на Xiaomi, Haier и Sony в сумме приходилось менее 15 % . Как объяснил «Коммерсанту» источник в одном из дистрибьюторов, увеличиваются также продажи более дешевых телевизоров, которые собирают в России, — Dexp, Novex и других. Их доля в штуках повысилась с 11 % до 21 % в июне.