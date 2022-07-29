«Ъ»: Рынок телевизоров в России захватывают отечественные и китайские бренды

Российский рынок телевизоров по итогам полугодия снизился на
Такие товары китайской Realme собирается поставлять в Россию «М.Видео-Эльдорадо». В магазинах сети будет несколько моделей с разрешением 4K и Smart TV разных диагоналей, а также телевизор, построенный на технологии SLED. Об этом 29 июля сообщает «Коммерсантъ».
После начала специальной военной операции на Украине доля Samsung в штуках сократилась с
Как объяснил «Коммерсанту» источник в одном из дистрибьюторов, увеличиваются также продажи более дешевых телевизоров, которые собирают в России, — Dexp, Novex и других. Их доля в штуках повысилась с
По словам руководителя одного из аналитических центров, в 2022 году из-за остановки нормальной работы заводов Samsung и LG производство телевизоров в стране уменьшится в полтора раза по сравнению с прошлым годом и в два раза — по сравнению с 2018–2020 годами. Такое падение вызовет дефицит телевизоров.