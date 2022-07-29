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    «Ъ»: Рынок телевизоров в России захватывают отечественные и китайские бренды

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    Российский рынок телевизоров по итогам полугодия снизился на 17 % в штучном выражении (до 2,73 млн), а в деньгах увеличился на 12,9 % (до 94,1 млрд руб.). На рынке появляется всё больше отечественных брендов. По мнению аналитиков, в 2022 году из-за снижения производства покупателям стоит ожидать дефицита телевизоров.

    Такие товары китайской Realme собирается поставлять в Россию «М.Видео-Эльдорадо». В магазинах сети будет несколько моделей с разрешением 4K и Smart TV разных диагоналей, а также телевизор, построенный на технологии SLED. Об этом 29 июля сообщает «Коммерсантъ».

    После начала специальной военной операции на Украине доля Samsung в штуках сократилась с 24,8 % до 7,6 %, а LG — с 21,6 % до 10,1 %. Во втором квартале лидирующее место заняла Xiaomi, увеличив долю с 4,8 % до 11,7 %. По словам собеседника издания, до 24 февраля первые строчки в сегменте «телевизоры» в России были отданы корейским брендам. LG и Samsung обеспечивали порядка 62 % проданных ТВ, на Xiaomi, Haier и Sony в сумме приходилось менее 15 %.

    Как объяснил «Коммерсанту» источник в одном из дистрибьюторов, увеличиваются также продажи более дешевых телевизоров, которые собирают в России, — Dexp, Novex и других. Их доля в штуках повысилась с 11 % до 21 % в июне.

    По словам руководителя одного из аналитических центров, в 2022 году из-за остановки нормальной работы заводов Samsung и LG производство телевизоров в стране уменьшится в полтора раза по сравнению с прошлым годом и в два раза — по сравнению с 2018–2020 годами. Такое падение вызовет дефицит телевизоров.

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