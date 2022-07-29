Мосты в Петербурге в День ВМФ разведут днем почти на два часа

СПб ГБУ «Мостотрест» 29 июля опубликовало график разводки мостов в центре Петербурга днем 31 июля. В этот день в городе пройдет главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.

В воскресенье, 31 июля, Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут с 10:30 до 12:15. Для проезда транспорта и прохода пешеходов переправы закроют заранее: