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    Мосты в Петербурге в День ВМФ разведут днем почти на два часа

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    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    СПб ГБУ «Мостотрест» 29 июля опубликовало график разводки мостов в центре Петербурга днем 31 июля. В этот день в городе пройдет главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ.

    В воскресенье, 31 июля, Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут с 10:30 до 12:15. Для проезда транспорта и прохода пешеходов переправы закроют заранее:

    • Дворцовый мост — с 18:00 30 июля до 14:00 31 июля;
    • Благовещенский, Троицкий и Литейный мосты — с 7:00 до 14:00 31 июля.

    Ночью мосты будут разводить по обычному графику.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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