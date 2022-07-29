Киркоров прилетел в Молдавию, но его туда не пустили

Пограничная полиция Республики Молдова запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд в страну, сообщает «Интерфакс».
В пограничной полиции агентству рассказали, что ночью 29 июля Киркоров прилетел рейсовым самолётом из Стамбула в Кишинёв и отправился на пограничный контроль в VIP-зале. Однако пройти его не смог: ему объявили, что он не имеет права на въезд в страну.
«В Международном аэропорту Кишинёва было принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова некоторым иностранным гражданам. При проведении контроля по установленным протоколам установлено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены», — говорится в сообщении ведомства.
На прошлой неделе, напоминает агентство, стало известно, что Филипп Киркоров фигурирует в уголовном деле о незаконном финансировании партии «Шор», возбуждённом в отношении депутата от партии «Шор» Марины Таубер. По данным дела, в июне Киркоров получил от лидеров партии 200 тыс. долларов за концерт в Кишинёве. Правда, власти отменили его. Таубер помещена под арест на 30 суток в следственном изоляторе Кишинёва и лишена депутатской неприкосновенности.
24 июля сообщалось, что Филипп Киркоров пригласил на свои выступления в Крыму раненых участников специальной военной операции на Украине.