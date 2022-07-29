Киркоров прилетел в Молдавию, но его туда не пустили

Пограничная полиция Республики Молдова запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд в страну, сообщает «Интерфакс».



В пограничной полиции агентству рассказали, что ночью 29 июля Киркоров прилетел рейсовым самолётом из Стамбула в Кишинёв и отправился на пограничный контроль в VIP-зале. Однако пройти его не смог: ему объявили, что он не имеет права на въезд в страну.



«В Международном аэропорту Кишинёва было принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова некоторым иностранным гражданам. При проведении контроля по установленным протоколам установлено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены», — говорится в сообщении ведомства.

