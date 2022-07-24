Филипп Киркоров выступит в Крыму перед ранеными участниками спецоперации на Украине

Певец Филипп Киркоров пригласил на свои выступления в Крыму раненых участников специальной военной операции. Видеообращение исполнителя 24 июля опубликовал телеграм-канал «Крымский».
«Я так хочу увидеть всех крымчан. Но особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых, наших военных, которые восстанавливают здоровье в крымских госпиталях и санаториях. Россия — великая страна. Жду вас», — сказал Киркоров.
Выступления запланированы в Феодосии и Ялте 26 и 27 июля. По сообщению телеграм-канала «Крымский», певец также посетит военные санаторий и госпиталь.