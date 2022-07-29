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    Село в Брянской области попало под обстрел

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    Об обстреле села Сачковичи в Климовском районе Брянской области сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    По его словам, обстрел провели утром 29 июля со стороны Украины.

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    «Повреждена линия электропередач. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

    В Брянской области регулярно фиксируют обстрелы. 15 июля под удар попало приграничное село, была повреждена линия электропередач. 19 июля разбили дорогу. 26 июля был атакован пункт пропуска «Троебортное», пострадали четыре человека, один из них скончался.

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