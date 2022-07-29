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    Решётки не позволили людям выбраться из горящего хостела в Москве. Эвакуированы 200 человек, все погибшие — иностранцы

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    При пожаре в хостеле в Москве ночью 29 июля 200 человек были эвакуированы, одного удалось спасти, восемь погибли — все они мигранты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным столичного ГСУ СК, четыре человека госпитализированы.

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    Возбуждено уголовное дело по статье 238, часть 3, УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

    Пожар, как уже писала «Фонтанка», начался на Алма-Атинской улице, дом 7, корпус 2, на первом этаже, где находится хостел, незадолго до полуночи. Огонь охватил 100 кв. м. Потушили его в 00:47, после чего последовала разборка завалов.

    Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы энергосети. При этом, как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, руководство хостела могло отключить сигнализацию. Вероятно, сначала пожар пытались потушить самостоятельно. На всех окнах были решётка, а эвакуационный выход, как говорят очевидцы, был заблокирован, поэтому люди не смогли выбраться. Все погибшие (их гражданство устанавливается) находились в одной комнате и, когда начался пожар, могли спать. Они, по предварительной информации, скончались от отравления продуктами горения.

    Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что владеющая хостелом компания открылась три месяца назад. Очевидцы же говорят, что хостел начал работать в мае 2019 года.

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