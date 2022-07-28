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    «Грибочки трудовые». Посмотрите, как корги радуется добыче под Петербургом

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    Петербуржцы ставят рекорды в «тихой охоте» в местных лесах. Самым упорным грибы идут в корзинки даже не десятками, а сотнями.

    «Грибочки трудовые. Нашагали по лесу 37000 шагов, но результат, как всегда, радует! 225 красавчиков забрали из леса, из них 215 красненькие и 10 беленькие, а сколько ещё осталось в лесу…», — хвастается подписчица группы «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте».

    Кажется, больше всех был рад главный грибник — довольный корги, который попал на пару снимков с прогулки.

    Ранее «Фонтанка» показывала улов других охотников за грибами, кое-кто из которых повстречал еще и змей.

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    Комментарии 7

    Свободу Лёхе!29 Июл 2022 в 00:55
    Сложно тут что-то кому-то рассказать или объяснить, грибы.. - реально Вкусно есть, тем более с.. Картошкой! ) Да и.. Суп Грибной - Вкусно, но.. все эти Вкусности становятся всё менее доступны городскому человеку! ) Помню, Родитель собирал Шампиньёны в районе стадиона(ныне - Петровский)) Ленина, растущими из.. асфальта! ) Готовил их и мне объяснял, что это - Круто!) Я - ел! С Лесными - не сравнить! Тем более - со Вкусными! ) - А тебе нравится.. - Запах Леса? - Что я знаю о нём?! ) - Почему ты улыбаешься при этом? - Улыбка.. отчаяния) - Возможно ты - "максималист", либо - Город, либо.. - Деревня?) - Господи, а нельзя ли сделать так, чтобы.. это был.. Единый Организм? Если желаешь, назови его.. - Государством! ) - Это уже - было! ) - Если сможешь, прости, что отнимал Время Твоё.. - Куда теперь? - Я не решил ещё, да и.. - смешно что-то решать, когда всё - серьёзно) - Брата бы убил? - Нет! Самоубился бы, но Брата бы - не убил! - Лирика!) - Прикалываешься, Господи! - Что осталось в тебе
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