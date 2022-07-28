«Грибочки трудовые». Посмотрите, как корги радуется добыче под Петербургом

Петербуржцы ставят рекорды в «тихой охоте» в местных лесах. Самым упорным грибы идут в корзинки даже не десятками, а сотнями.



«Грибочки трудовые. Нашагали по лесу 37000 шагов, но результат, как всегда, радует! 225 красавчиков забрали из леса, из них 215 красненькие и 10 беленькие, а сколько ещё осталось в лесу…», — хвастается подписчица группы «Грибы и грибники СПб» во «ВКонтакте».

Кажется, больше всех был рад главный грибник — довольный корги, который попал на пару снимков с прогулки.