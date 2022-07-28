    Пробки

    1/10

    usd60.2eur61.22
    ДТП на НевскомШтаб по реновацииПолиция ищет опасного беглецаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Экс-директор УК «Евротракт» арестован в Петербурге. До Водоканала и ГУП ТЭК не дошли более 70 млн рублей

    2396
    1 комментарий

    Невский районный суд Петербурга отправил под арест бывшего гендиректора УК «Евроторакт». Следствие считает, что жилищники не доводили до ресурсоснабжающих организаций деньги жильцов.

    Как сообщает 28 июля Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, экс-глава «Евротракта» Илья Лобода отправлен в СИЗО до 26 сентября. Об такой мере пресечения ходатайствовало следствие в рамках дела об особо крупном мошенничестве

    «Фонтанка» подробно рассказывала, что именно вменяется бывшему топ-менеджеру УК «Евротракт», которая входила в холдинг ПАО ГИТ. Следствие считает, что до Водоканала и ГУП ТЭК не дошли более 70 млн рублей, которые жильцы заплатили за отопление и воду.

    Бенефициар этого холдинга Грант Агасьян покинул Россию на выходных.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close
    close