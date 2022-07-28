Экс-директор УК «Евротракт» арестован в Петербурге. До Водоканала и ГУП ТЭК не дошли более 70 млн рублей

Невский районный суд Петербурга отправил под арест бывшего гендиректора УК «Евроторакт». Следствие считает, что жилищники не доводили до ресурсоснабжающих организаций деньги жильцов.
Как сообщает 28 июля Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, экс-глава «Евротракта» Илья Лобода отправлен в СИЗО до 26 сентября. Об такой мере пресечения ходатайствовало следствие в рамках дела об особо крупном мошенничестве
«Фонтанка» подробно рассказывала, что именно вменяется бывшему топ-менеджеру УК «Евротракт», которая входила в холдинг ПАО ГИТ. Следствие считает, что до Водоканала и ГУП ТЭК не дошли более 70 млн рублей, которые жильцы заплатили за отопление и воду.
Бенефициар этого холдинга Грант Агасьян покинул Россию на выходных.