Bloomberg: Оператор «Сахалин - 2» просит покупателей газа платить через банк в России

Компания Sakhalin Energy, оператор СПГ-проекта «Сахалин-2», просит покупателей платить за поставки сжиженного природного газа через российский банк. Об этом 28 июля сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.



По его данным, компания уведомила клиентов, что в текущие соглашения необходимо внести изменения – в том числе о переходе на обслуживание в российском банке. Основные условия контрактов, отмечают источники, не изменятся: речь идет о валюте расчетов, ценах, объемов поставок и пунктов назначения доставок.