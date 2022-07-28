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    Санкции и контрсанкции

    Bloomberg: Оператор «Сахалин - 2» просит покупателей газа платить через банк в России

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    Компания Sakhalin Energy, оператор СПГ-проекта «Сахалин-2», просит покупателей платить за поставки сжиженного природного газа через российский банк. Об этом 28 июля сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По его данным, компания уведомила клиентов, что в текущие соглашения необходимо внести изменения – в том числе о переходе на обслуживание в российском банке. Основные условия контрактов, отмечают источники, не изменятся: речь идет о валюте расчетов, ценах, объемов поставок и пунктов назначения доставок.

    Bloomberg добавляет, что переход на оплату через российский банк может задержать «жизненно важные» поставки топлива – его не хватает, а цены на энергоносители растут. Источники полагают, что осложнить ситуацию могут и санкции: покупатели СПГ хотят убедиться, что смена банка их не нарушает.

    Указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» государству был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 июня. Согласно документу, компания должна быть перерегистрирована на новое, пока не созданное общество с ограниченной ответственностью.

    «Газпром» имеет контрольный пакет в Sakhalin Energy (50% плюс одна акция), Shell — 27,5% акций, Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10%.

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