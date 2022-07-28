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    На реке Волхов обосновался упитанный нерпенок. Местные любят его и волнуются

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    На реке Волхов поселился «здоровенький» ладожский нерпенок. Местные жители успели его полюбить, но беспокоятся о самочувствии соседа.

    Фотографиями лежебоки делится 28 июля Фонд друзей балтийской нерпы. Нерпенок обосновался в нескольких десятках километров от Ладожского озера. Он нежится и у воды, и в воде, используя доску вместо плавательного круга.

    «Научному сообществу, по итогам этого года, пора задуматься о регистрации нового, речного, подвида кольчатой нерпы», — шутят в фонде.

    Автор: Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com

    Нерпы нередко встречаются и в окрестностях Петербурга, и в самом городе. Неделю назад мы показывали, как одна из них сушит ласты на Петроградской стороне.

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