На реке Волхов обосновался упитанный нерпенок. Местные любят его и волнуются

На реке Волхов поселился «здоровенький» ладожский нерпенок. Местные жители успели его полюбить, но беспокоятся о самочувствии соседа.
Фотографиями лежебоки делится 28 июля Фонд друзей балтийской нерпы. Нерпенок обосновался в нескольких десятках километров от Ладожского озера. Он нежится и у воды, и в воде, используя доску вместо плавательного круга.
«Научному сообществу, по итогам этого года, пора задуматься о регистрации нового, речного, подвида кольчатой нерпы», — шутят в фонде.
Автор: Спасение тюленей 699–23–99 / vk.com
Нерпы нередко встречаются и в окрестностях Петербурга, и в самом городе. Неделю назад мы показывали, как одна из них сушит ласты на Петроградской стороне.