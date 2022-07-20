«Очень необычная ситуация». На Петроградской стороне нерпа сушит ласты у ног прохожих

Петербуржцы увидели неожиданное на Петроградской стороне. В Фонде друзей балтийской нерпы просят смотреть, но не трогать — тогда умиляться можно будет до утра.



Отдыхающий на набережной «великолепный экземпляр ладожской нерпы» Фонд показал 19 июля. Животное, похоже, также уверено в своём великолепии и не смущается демонстрировать его прохожим и компании, расположившейся на несколько ступенек выше.