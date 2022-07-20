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    «Очень необычная ситуация». На Петроградской стороне нерпа сушит ласты у ног прохожих

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    Петербуржцы увидели неожиданное на Петроградской стороне. В Фонде друзей балтийской нерпы просят смотреть, но не трогать — тогда умиляться можно будет до утра.

    Отдыхающий на набережной «великолепный экземпляр ладожской нерпы» Фонд показал 19 июля. Животное, похоже, также уверено в своём великолепии и не смущается демонстрировать его прохожим и компании, расположившейся на несколько ступенек выше.

    Нерпа обосновалась на ночлег и, если горожане продолжат наслаждаться её обществом на некотором расстоянии, может позволить любоваться собой до 7–8 часов утра.

    « Ну а если её и напугают, то ничего страшного, поспит в другом месте», — успокаивают в Фонде, добавляя, что уже получили массу звонков с рассказами об очень необычной ситуации, но с сачком ловить ластоногого не поедут, потому что «не против таких нерпячьих инициатив».

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