«Очень необычная ситуация». На Петроградской стороне нерпа сушит ласты у ног прохожих

Петербуржцы увидели неожиданное на Петроградской стороне. В Фонде друзей балтийской нерпы просят смотреть, но не трогать — тогда умиляться можно будет до утра.
Отдыхающий на набережной «великолепный экземпляр ладожской нерпы» Фонд показал 19 июля. Животное, похоже, также уверено в своём великолепии и не смущается демонстрировать его прохожим и компании, расположившейся на несколько ступенек выше.
Нерпа обосновалась на ночлег и, если горожане продолжат наслаждаться её обществом на некотором расстоянии, может позволить любоваться собой до 7–8 часов утра.
« Ну а если её и напугают, то ничего страшного, поспит в другом месте», — успокаивают в Фонде, добавляя, что уже получили массу звонков с рассказами об очень необычной ситуации, но с сачком ловить ластоногого не поедут, потому что «не против таких нерпячьих инициатив».