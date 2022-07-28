А воз и ныне там. На Думской продолжают забирать продавцов «веселящих» шариков

Полиция и Следственный комитет навестили главную барную улицу Петербурга. Сотрудникам одного из клубов пришлось проследовать с ними — их уличили в продаже шариков с «веселящим» газом.
Результатом рейда стало возбуждение уголовного дела об услугах, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает 28 июля пресс-служба администрации Центрального района. Сотрудники заведения на Думской улице арестованы, им грозит до шести лет лишения свободы.
Рейды будут проходить регулярно, предупреждают в администрации, а продажа закиси азота запрещена законом.
Борьба с веселящими шариками идет на Думской улице не первый год. В 2019 году мужчина под их воздействием устроил на BMW аварию на Невском проспекте. Два человека погибли и три пострадали.