На Украине один священник отходил другого крестом

Православные священники подрались на Украине во время похорон военнослужащего. Поводом стали разные взгляды на происходящее в стране, пишет 28 июля ТАСС со ссылкой на местные СМИ.



Инцидент произошел в Винницкой области. Участниками конфликта, по данным журналистов, стали священник Украинской православной церкви и представитель Православной церкви Украины.



Судя по снятым видео, во время проповеди представитель ПЦУ требовал запретить деятельность УПЦ в стране. Одному из священнослужителей это не понравилось, он подошел к коллеге и начал бить того крестом. Их растащили находившиеся рядом люди.

