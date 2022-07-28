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    На Украине один священник отходил другого крестом

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    Православные священники подрались на Украине во время похорон военнослужащего. Поводом стали разные взгляды на происходящее в стране, пишет 28 июля ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Инцидент произошел в Винницкой области. Участниками конфликта, по данным журналистов, стали священник Украинской православной церкви и представитель Православной церкви Украины.

    Судя по снятым видео, во время проповеди представитель ПЦУ требовал запретить деятельность УПЦ в стране. Одному из священнослужителей это не понравилось, он подошел к коллеге и начал бить того крестом. Их растащили находившиеся рядом люди.

    В конце мая Собор Украинской православной церкви Московского патриархата принял решение о «полной независимости» от РПЦ.

    Помимо УПЦ, на Украине существует Православная церковь Украины (ПЦУ), которая в 2019 году получила томос от Константинопольского патриархата, утвердивший ее автокефальный (независимый) статус. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за несогласия с его действиями.

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