Минобрнауки предлагает не менять минимальные баллы ЕГЭ на следующий год

Минобрнауки опубликовало проект приказа о минимальных баллах единого госэкзамена на 2023/24 учебный год. Документ появился 28 июля на сайте проектов правовых актов.
Так, самый высокий минимальный балл установлен по обществознанию — 45, далее идет информатика — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40, по математике, физике, химии и биологии — 39, по истории — 35, а по иностранному языку — 30.
Те же баллы действуют и для поступления в вузы в этом году. «Фонтанка» рассказывала, куда поступить в Петербурге, если набрал мало баллов на едином госэкзамене.