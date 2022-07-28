Полиция нашла «Рембо», нокаутировавшего пассажира на станции «Невский проспект»

Поздравления с днём рождения вместе с уголовным делом получил от петербургской полиции 24-летний житель Кудрово. Его искали после того, как ударом ноги он испортил чужой праздник.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 28 июля, накануне полицейские задержали подозреваемого в избиении пассажира на станции метро «Невский проспект». По информации «Фонтанки», это администратор бара из Кудрово, три дня назад отмечавший своё 24-летие.
По данным полиции, утром 16 июля он не сошёлся во взглядах с 38-летним жителем Кировского района, тоже едва отгулявшим свой день рождения, и поставил точку в полемике ударом ноги в голову оппоненту. Петербуржец рухнул на платформу станции.
Через некоторое время его, судя по всему, удалось привести в чувство. Через неделю он был в 26-й горбольнице с ушибом мозга и, по предварительной информации, трещиной в черепе.
Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемый задержан на двое суток.