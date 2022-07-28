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    Обувь слетела. Убежавшего в тоннель московского метро пассажира нашли мертвым

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    На Замоскворецкой линии метрополитена Москвы нашли мертвым мужчину, спрыгнувшего на пути и убежавшего в тоннель. Из-за него остановили движение поездов на южном участке линии.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    О смерти пассажира сообщает издание Msk1.ru. «В 13:00 зафиксирована гибель человека на путях в районе станции метро «Автозаводская» <…> На месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», — сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

    По предварительной информации, его могло задеть поездом, с погибшего слетели ботинки.

    Ранее «Фонтанка» писала, что на южном участке Замоскворецкой линии метрополитена Москвы остановили движение поездов. В соцсетях появились видео того, как пассажиры метрополитена в ожидании сидят в вагонах метро.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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