Его ловят. В московском метро человек убежал в тоннель и остановил движение поездов

На южном участке Замоскворецкой линии метрополитена Москвы остановили движение поездов. В соцсетях появились видео того, как пассажиры метрополитена в ожидании сидят в вагонах метро. Об этом сообщает 28 июля столичный департамент транспорта.



«Нет движения поездов от станции «Орехово» до станции «Автозаводская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.



Как уточняет издание «Вечерняя Москва», пассажир метрополитена спрыгнул на пути станции «Автозаводская» и побежал до «Технопарка». Его пока не поймали.