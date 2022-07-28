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    Его ловят. В московском метро человек убежал в тоннель и остановил движение поездов

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    Автор: Группа «Мы живем в Москве» во «ВКонтакте»

    На южном участке Замоскворецкой линии метрополитена Москвы остановили движение поездов. В соцсетях появились видео того, как пассажиры метрополитена в ожидании сидят в вагонах метро. Об этом сообщает 28 июля столичный департамент транспорта.

    «Нет движения поездов от станции «Орехово» до станции «Автозаводская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.

    Как уточняет издание «Вечерняя Москва», пассажир метрополитена спрыгнул на пути станции «Автозаводская» и побежал до «Технопарка». Его пока не поймали.

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