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    На Киевском шоссе под Лугой сменили схему движения у ремонтируемого моста

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На участке федеральной трассы Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти, где ремонтируют мост, поменялась схема движения. С 28 июля транспортные потоки направили по объездному пути вместо обочин.

    Подрядчик завершил строительство временной объездной дороги на 92-м километре, и с сегодняшнего дня транспорт там движется по ней — по одной полосе в каждую сторону, сообщает 28 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Скорость на участке ограничена до 50 км/ч. Ранее движение там осуществлялось по обочинам.

    С начала июня на 92-м километре Киевского шоссе капитально ремонтируют мост. Его расширят с двух до четырех полос, а также вдвое увеличат ширину земляного полотна на подходах к переправе и пешеходных тротуаров. В ближайшее время там начнут фрезеровать старое и демонтировать существующий мост по основному ходу дороги. Открыть мост планируют в августе 2023 года.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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