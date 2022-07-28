На Киевском шоссе под Лугой сменили схему движения у ремонтируемого моста

На участке федеральной трассы Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти, где ремонтируют мост, поменялась схема движения. С 28 июля транспортные потоки направили по объездному пути вместо обочин.
Подрядчик завершил строительство временной объездной дороги на 92-м километре, и с сегодняшнего дня транспорт там движется по ней — по одной полосе в каждую сторону, сообщает 28 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Скорость на участке ограничена до 50 км/ч. Ранее движение там осуществлялось по обочинам.
С начала июня на 92-м километре Киевского шоссе капитально ремонтируют мост. Его расширят с двух до четырех полос, а также вдвое увеличат ширину земляного полотна на подходах к переправе и пешеходных тротуаров. В ближайшее время там начнут фрезеровать старое и демонтировать существующий мост по основному ходу дороги. Открыть мост планируют в августе 2023 года.