Ремонт моста на Киевском шоссе под Лугой разогнал машины по обочинам

На федеральной трассе Р-23 «Санкт-Петербург — Псков» стартовал капитальный ремонт моста в Лужском районе Ленобласти. Пока дорожники готовят объездные пути, транспорт согнали на обочины.
Мост на 92-м километре Киевского шоссе расширят с двух до четырех полос. Сейчас движение там организовано по временной схеме: транспортные потоки движутся по обочинам с обеих сторон, а скорость ограничена до 50 км/ч, сообщает 1 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В июне транспорт планируют перепустить на временные объездные, когда те обустроят.
В ходе капремонта подрядчик должен будет отфрезеровать изношенное дорожное покрытие и уложить новое на мосту, сопряжениях и подходах к нему, заменить барьерное и перильное ограждения, тротуарные консоли, пролетное строение, железобетонные опоры, гидроизоляцию и бетонное укрепление конусов, установить новые дорожные знаки и нанести разметку из термопластика. В итоге мост расширят с 14,25 до 23,71 м, а тротуары станут шире вдвое. Также на участке построят локальные очистные для фильтрации воды с проезжей части.
Завершить ремонт планируется в августе 2023 года.