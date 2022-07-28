Взрывы и нуар: вышел первый тизер фильма Кристофера Нолана об «отце атомной бомбы»

На YouTube-канале Universal Pictures транслируют первый тизер фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В картине об «отце атомной бомбы» снялся Киллиан Мерфи («Острые козырьки»), актер неоднократно появлявшийся в картинах этого автора.
В коротком видео, поставленном на циклическое воспроизведение, зритель видит героя в шляпе и костюме, преследующих его репортеров (эти кадры показаны в черно-белом формате в духе фильмов нуар), а также многочисленные заставки со взрывами.
Автор: <a href="https://www.youtube.com/c/UniversalPictures" target="_blank" class="io-leave-page _">Universal Pictures</a>/YouTube
Премьера картины состоится 21 июля 2023 года. В ней снялись помимо Киллиана Мерфи также Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Рами Малек и другие звезды.
О том, что режиссер «Довода» работает над картиной «Оппенгеймер», стало известно осенью 2021 года, тогда голливудские источники сообщали, что Нолан намерен снять фильм об одном из переломных моментов Второй мировой войны — разработке в США атомной бомбы.