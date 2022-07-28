Взрывы и нуар: вышел первый тизер фильма Кристофера Нолана об «отце атомной бомбы»

На YouTube-канале Universal Pictures транслируют первый тизер фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер». В картине об «отце атомной бомбы» снялся Киллиан Мерфи («Острые козырьки»), актер неоднократно появлявшийся в картинах этого автора.



В коротком видео, поставленном на циклическое воспроизведение, зритель видит героя в шляпе и костюме, преследующих его репортеров (эти кадры показаны в черно-белом формате в духе фильмов нуар), а также многочисленные заставки со взрывами.