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    Станций больше — связь лучше. МТС лидирует в России по количеству оборудования

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    Фото: Unsplash
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    Аналитическое агентство TelecomDaily поделилось результатами собственного исследования и рассказало, кто из российских мобильных операторов лидирует по числу базовых станций. Это важный показатель: от него во многом зависит качество мобильной связи — есть ли сигнал, какова скорость интернета на том или ином отрезке пути или как хорошо будет слышно собеседника при разговоре.

    Пальму первенства получил МТС: более 223 тысяч станций по всей стране. Оператор активно увеличивает запас прочности — за последние два года число запущенных вышек выросло на 40%. Об этом говорит исследование, в котором участвовали также другие крупные операторы.

    По данным аналитиков, общее количество базовых станций всех компаний достигает 810 тысяч. В частности, в 2020 году их число увеличилось на 14%, а в 2021 году вышек стало еще на 11% больше.

    В Санкт-Петербурге и Ленинградской области МТС завершила масштабное обновление сети в прошлом году — в течение двух лет оборудование сетей сотовой связи в тысячах мест было заменено на новейшее, более емкостное. После такой замены оператор может использовать частоты, изначально предназначенные для сетей 3G, под высокоскоростные сети LTE — ведь сейчас 90% петербуржцев пользуются смартфонами с 4G.

    Благодаря проведенным работам улучшилось не только покрытие, но и скорость мобильного интернета. В среднем она выросла у абонентов на 30%. Стало проще смотреть фильмы в высоком разрешении, играть по сети, участвовать в онлайн-марафонах или рабочих совещаниях, отправлять друзьям и близким фото и видео. Кроме того, МТС первым из операторов построил новейшую сеть связи в перегонах метрополитена.

    Компания продолжает устанавливать в Петербурге и Ленобласти новые базовые станции, места для которых определяются с помощью анализа больших данных. Связь становится качественнее там, где это в первую очередь необходимо абонентам, — например в дачных и садовых массивах. В 2022 году число базовых МТС в Петербурге и Ленобласти уже выросло на 10% по сравнению с прошлым годом.

    Новости телекома

    Фото: Unsplash

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