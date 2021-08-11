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Скоростное движение: МТС обновила всю сеть в Петербурге и Ленобласти

Оператор отмечает, что после проведенных работ скорость мобильного интернета у абонентов выросла в среднем на 30%.

Фото: Пресс-служба МТС
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Как подсчитали в компании, объем трафика, который потребляет среднестатистический петербуржец, исчисляется десятками гигабайт в месяц.

Здесь и видео в высоком качестве на Ютубе, и ленты Инстаграма и ТикТока, мобильные игры, фотографии в мессенджерах. Чтобы успевать за изменениями в онлайн-привычках горожан, МТС поменяла оборудование всей своей сети в Петербурге и Ленинградской области.

По словам директора МТС в Санкт-Петербурге Павла Коротина, работы по масштабной модернизации длились 2 года. В тысячах локаций оборудование заменили на новейшее, более емкостное. После обновления МТС перераспределила частоты, которые изначально предназначались для сетей 3G, под высокоскоростные сети LTE. Потому что сегодня 85% петербуржцев пользуются 4G-смартфонами, и для 3G большой резерв уже не нужен.

В МТС уверяют, что скорость мобильного интернета у петербуржцев выросла в среднем на треть, и на флагманских смартфонах скорость спокойно может превышать 200Мбит/с. А голосовая связь стала еще чище — как будто собеседник находится рядом.

Как отмечает Павел Коротин в своем аккаунте, изменения можно заметить и в городе, и в Ленобласти — гуляя по Рубинштейна или стрелке Васильевского острова, проезжая по Приморскому шоссе или отдыхая в Выборге.

Еще одна «фишка» новой сети — в будущем на ней можно оперативно развернуть покрытие 5G-стандарта за счет перенастройки программного обеспечения и использования технологии динамического перераспределения частот между стандартами 4G и 5G.

Напомним, что у оператора уже развернуты тестовые зоны сетей 5G, которые доступны массовому пользователю.

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Фото: Пресс-служба МТС

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