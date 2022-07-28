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    После смерти раненного в ягодицу в полицию уехали подозреваемый и окровавленная швабра из-под Петербурга

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    Полиция нашла того, кто может быть причастен к гибели мужчины в Невском районе Петербурга. По данным «Фонтанки», он живёт в паре километров от поликлиники, но пострадавшего к её порогу привёз другой.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 28 июля, накануне подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом задержали у отделения полиции на Косыгина, 13/2. Им оказался официально нетрудоустроенный 51-летний Намик, проживающий на улице Тельмана.

    «Фонтанка» писала, что в паре километров от его дома, у поликлиники №8 на улице Новосёлов, вечером 22 июля остановилась «Газель», с пассажирского места которой буквально выпал 50-летний гражданин Азербайджана. Мужчине чем-то острым полоснули по ягодичной области. Пока водитель ходил за медиками, тот потерял сознание и через два часа умер в больнице, не приходя в себя.

    Уехавшего из медучреждения водителя «Газели» полицейские вычислили тем же вечером. Установлено, что к преступлению он непричастен. То, чем могли наносить смертельный удар, правоохранители искали в пункте приёма металла в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти. Оттуда увезли снеговую лопату и швабру со следами крови.

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    Комментарии 4

    hmkv28 Июл 2022 в 15:52
    Но не всякому дано.
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