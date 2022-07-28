После смерти раненного в ягодицу в полицию уехали подозреваемый и окровавленная швабра из-под Петербурга

Полиция нашла того, кто может быть причастен к гибели мужчины в Невском районе Петербурга. По данным «Фонтанки», он живёт в паре километров от поликлиники, но пострадавшего к её порогу привёз другой.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 28 июля, накануне подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом задержали у отделения полиции на Косыгина, 13/2. Им оказался официально нетрудоустроенный 51-летний Намик, проживающий на улице Тельмана.

