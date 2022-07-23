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    У петербургской поликлиники оставили мужчину с раной ягодицы. Он умер через два часа

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    Вечером пятницы у петербургской поликлиники № 8 на улице Новоселов нашли окровавленного мужчину. Пострадавший очень скоро умер, а к человеку, который его привез, возникли вопросы.

    Гражданина с ножевой раной ягодицы обнаружили накануне в шестом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 23 июля. Пришлось отсмотреть записи с камер — выяснилось, что в 17:20 к поликлинике подъехала «Газель», раненый сам покинул пассажирское место и упал. Водитель бросил его не сразу: сначала зашел в медучреждение и попросил помочь товарищу.

    Водителя быстро нашли — им оказался 52-летний мужчина, живущий около «Пролетарской». Машину после осмотра отправили к полицейскому участку. Пострадавший — 50-летний гражданин Азербайджана — меньше чем через два часа скончался в поликлинике.

    Оба героя истории в поле зрения полиции раньше не попадали. Она может стать уголовным делом. Примечательно, что для расследования была изъята лопата.

    © Фонтанка.Ру

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