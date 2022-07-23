У петербургской поликлиники оставили мужчину с раной ягодицы. Он умер через два часа

Вечером пятницы у петербургской поликлиники
Гражданина с ножевой раной ягодицы обнаружили накануне в шестом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 23 июля. Пришлось отсмотреть записи с камер — выяснилось, что в 17:20 к поликлинике подъехала «Газель», раненый сам покинул пассажирское место и упал. Водитель бросил его не сразу: сначала зашел в медучреждение и попросил помочь товарищу.
Водителя быстро нашли — им оказался 52-летний мужчина, живущий около «Пролетарской». Машину после осмотра отправили к полицейскому участку. Пострадавший — 50-летний гражданин Азербайджана — меньше чем через два часа скончался в поликлинике.
Оба героя истории в поле зрения полиции раньше не попадали. Она может стать уголовным делом. Примечательно, что для расследования была изъята лопата.