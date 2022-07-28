Орава мелких хохлатых чернетей с криками атаковала петербуржцев в Пушкине

Попытку грабежа совершили юные обитатели Екатерининского парка в Пушкине 28 июля. Они пытались отобрать у гуляющих гостей еду, и им это частично удалось. О нападении рассказывает «потерпевшая» — подписчица сообщества «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» Лариса.
«Гуляли мы сегодня в Екатерининском парке Пушкина. Остановились и решили перекусить бутерами... В итоге нам досталась только колбаса, так как были атакованы орущей оравой птенцов хохлатой чернети.) И как их мамаша ни призывала вести себя прилично, ничего не помогало.) Они топали по ногам, вопили и дергали за штаны.) Хорошо хоть, булка эта «быстрорастворимая» и в горле не застрянет», — рассказывает Лариса.
Хохлатая чернеть — птица семейства утиных, широко распространённая в Евразии. В Петербург эта утка прилетает весной, гнездится здесь и выводит потомство. Зоолог Павел Глазков рассказывал «Фонтанке», что в последнее время этот вид начал всё чаще гнездиться в Петербурге, а отдельные птицы и вовсе остаются зимовать.