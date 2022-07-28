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    МЧС вновь грозит Петербургу непогодой

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    В пятницу в Петербурге снова ожидается ухудшение погодных условий. Такое предупреждение жителям и гостям города дали в региональном управлении МЧС во второй половине дня 28 июля.

    Как сообщили в ведомстве спасателей, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 29 июля, в городе на Неве ожидаются ливни, грозы и достаточно сильный ветер порывами до 15 м/с.

    Ранее «Фонтанка» писала, что синоптическую ситуацию в регионе сейчас определяет тыловая часть циклона. В пятницу в Петербурге обещают 18–20 градусов. А в субботу будет вообще не выше плюс 18.

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