Все прелести тыловой части циклона. В Петербурге на 2–3 градуса холоднее нормы

Погодных улучшений в Петербурге пока не предвидится. Не забывайте зонтики.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 20–22 градусов.



Синоптическую ситуацию в регионе определяет тыловая часть циклона, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Температурный фон, по его словам, сегодня будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Атмосферное давление подрастёт и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

