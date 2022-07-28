Все прелести тыловой части циклона. В Петербурге на 2–3 градуса холоднее нормы

Погодных улучшений в Петербурге пока не предвидится. Не забывайте зонтики.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 20–22 градусов.
Синоптическую ситуацию в регионе определяет тыловая часть циклона, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Температурный фон, по его словам, сегодня будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Атмосферное давление подрастёт и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.
«Яндекс» предупреждает, что сегодняшний день может стать самым холодным 28 июля за 20 лет. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает облачно с прояснениями и от 13 градусов ночью до 26 днём. Самое холодное 28 июля выдалось в 1962 году, плюс 9 днём, а самое тёплое — в 2010 году, 35 градусов жары.
В пятницу, 29 июля, вероятны дожди, местами ливни и грозы с порывистым ветром. При этом будет ещё холоднее — 18–20 градусов. А в субботу вообще не выше плюс 18.