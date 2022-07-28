Джордж Мартин не попал на премьеру «Дома дракона», приквела «Игры престолов»: у него ковид

Пышная премьера сериала «Дом дракона» прошла вечером среды в Лос-Анджелесе, однако писатель Джордж Мартин был вынужден обратиться к поклонникам лишь посредством видеозаписи: его тест на коронавирус оказался положительным.



Предполагают, что автор «Песни льда и огня» заразился на Comic Con, где проходила презентация проекта. Писателю пришлось отменить все мероприятия, встречи и автограф-сессии. Впрочем, он заверил поклонников, что беспокоиться о его здоровье не стоит: у него всего лишь насморк и кашель, от которых он лечится.