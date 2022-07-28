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    Джордж Мартин не попал на премьеру «Дома дракона», приквела «Игры престолов»: у него ковид

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    Пышная премьера сериала «Дом дракона» прошла вечером среды в Лос-Анджелесе, однако писатель Джордж Мартин был вынужден обратиться к поклонникам лишь посредством видеозаписи: его тест на коронавирус оказался положительным.

    Предполагают, что автор «Песни льда и огня» заразился на Comic Con, где проходила презентация проекта. Писателю пришлось отменить все мероприятия, встречи и автограф-сессии. Впрочем, он заверил поклонников, что беспокоиться о его здоровье не стоит: у него всего лишь насморк и кашель, от которых он лечится.

    Автор: Raya Golden/YouTube

    В России проект HBO Max «Дом дракона» планирует показывать «Амедиатека», смотреть сериал можно будет с 22 августа. Это экранизация книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь», события развиваются примерно за 200 лет до происходящего в «Игре престолов». Сюжет сконцентрирован на «Танце Драконов» — гражданской войне вследствие борьбы между двумя ветвями дома Таргариенов. Первый трейлер сериала вышел еще в конце марта.

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