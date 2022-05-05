Старк присягает Таргариенам: вышел первый трейлер «Дома дракона»

Вышел первый тизер-трейлер нового сериала «Дом дракона». Ролик разместил 5 марта в соцсетях стриминговый сервис HBO Max.
В ролике показано, как три человеческих рода — Старки, Баратеоны и Веларионы — клянутся в верности Таргариенам — королю Визерису (Пэдди Консидайн) и его дочери, принцессе Рейнире (Эмма Д’Арси). В этот момент принцесса вспоминает предупреждение, которое получила, когда была еще ребенком, что мужчины скорее предадут свои царства огню, чем допустят, чтобы трон заняла женщина.
«История не помнит крови. Она помнит имена», — звучит голос в финале трейлера. В последнем кадре появляется огнедышащий дракон.
Сериал «Дом дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», который в свою очередь является приквелом саги «Песнь льда и огня» — литературной основы сериала «Игра престолов». Действие в нем происходит за 200 лет до событий «Игры престолов» и рассказывает кровавую историю Дома Таргариенов. Сюжет будет построен на борьбе двух ветвей рода, которая началась после смерти Визериса I Таргариена, когда принцесса Рейнира Таргариен, поддержанная партией «черных», и принц Эйгон Таргариен, которого сыграет Мэтт Смит, поддержанный партией «зеленых», одновременно объявили о своих правах на Железный трон.
Первая серия «Дома драконов» выйдет 21 августа.