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    СК назвал заказчика покушения на Авраама Руссо

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    Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения экс-владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Следователи считают его заказчиком покушения на певца Авраама Руссо в 2006 году. Об этом 28 июля сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

    Расследование покушение завершено, вскоре материалы дела передадут в суд. Следствие считает, что исполнителями покушения были бывший таксист Виталий Джура и риелтор Алексей Трясников.

    В ночь на 19 августа 2006 года неизвестные обстреляли автомобиль поп-певца Авраама Руссо из автомата АКС-74У, когда певец возвращался домой после концерта. Руссо, находившийся за рулем, получил ранения в бедро, голень и поясницу.

    Также бизнесмен Исмаилов проходит как заказчик и по уголовному делу, которое касается похищения певца Руссо в 2004 году. В октябре прошлого года стало известно, что бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории.

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