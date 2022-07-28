СК назвал заказчика покушения на Авраама Руссо

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения экс-владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову. Следователи считают его заказчиком покушения на певца Авраама Руссо в 2006 году. Об этом 28 июля сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Расследование покушение завершено, вскоре материалы дела передадут в суд. Следствие считает, что исполнителями покушения были бывший таксист Виталий Джура и риелтор Алексей Трясников.



В ночь на 19 августа 2006 года неизвестные обстреляли автомобиль поп-певца Авраама Руссо из автомата АКС-74У, когда певец возвращался домой после концерта. Руссо, находившийся за рулем, получил ранения в бедро, голень и поясницу.

