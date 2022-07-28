Расстрел на дороге и чёртова дюжина в колонии. В Купчино разбился мотоциклист с историей

Разбившимся на мотоцикле во Фрунзенском районе Петербурга оказался житель Москвы, 15 лет назад попавший в громкую дорожную историю в столице. Она обошлась ему длительным сроком в колонии. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 июля.



О мужчине, который одолжил у знакомого мотоцикл и накануне попал в смертельную аварию на улице Ярослава Гашека, московские СМИ писали в 2007 году. Его задержали после убийства на Рябиновой улице.

