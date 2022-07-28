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    Расстрел на дороге и чёртова дюжина в колонии. В Купчино разбился мотоциклист с историей

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    Разбившимся на мотоцикле во Фрунзенском районе Петербурга оказался житель Москвы, 15 лет назад попавший в громкую дорожную историю в столице. Она обошлась ему длительным сроком в колонии. Об этом стало известно «Фонтанке» 27 июля.

    О мужчине, который одолжил у знакомого мотоцикл и накануне попал в смертельную аварию на улице Ярослава Гашека, московские СМИ писали в 2007 году. Его задержали после убийства на Рябиновой улице.

    Тогда водитель черного «Мерседеса» въехал колесом в колдобину на ремонтируемой дороге, помял диск, испортил шину и предъявил претензии рабочим. Мужчина уехал, но через 15 минут вернулся с пистолетом-пулемётом «Кедр» и расстрелял их. Начальник бригады от полученных ран скончался. Сообщалось, что водитель уехал в Ивановскую область и был задержан, когда возвращался в Москву. В столицу он перебрался из Петербурга с прошлым в виде условного срока за кражу и реального за самоуправство. Из колонии он освободился менее чем за год до расправы на Рябиновой улице.

    В 2008 году Никулинский райсуд Москвы приговорил мужчину к 13 годам в колонии. Наказание он отбывал в Самаре, паблики называли его фамилию в связи со сходкой авторитетов в больнице УФСИН в 2019 году, добавляя «положенец ИК-6».

    Фото:
    Мотосолидарность ДТП

    40-летний житель Москвы не справился с управлением Suzuki накануне ночью на улице Ярослава Гашека, наехал на поребрик и разбился о столб.

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