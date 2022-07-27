Мотоциклист в Купчино срубил собою столб

Статистику мото-ДТП пополнил серьёзный инцидент во Фрунзенском районе Петербурга.
27 июля около 2:15 на улице Ярослава Гашека, 2, по предварительной информации, мотоциклист не справился с управлением, вылетел на обочину и ударился о столб, сообщает движение «Мотосолидарность» в своём паблике в «ВКонтакте». Фотографии разрушенной опоры свидетельствуют о силе удара.
На место прибыла машина реанимации. Мотоциклиста, по данным «Мотосолидарности», госпитализировали в тяжёлом состоянии. Отмечается, что мотоцикл принадлежит другому человеку.
Также на чужом мотоцикле в ДТП в Колпинском шоссе 25 июля погибли мужчина и женщина. Их не пропустил микроавтобус, мотоцикл загорелся. В тот же день на пересечении улиц Типанова и Ленсовета другой мотоциклист не справился с управлением и упал. «Мотосолидарность» сообщала, что он впал в кому.