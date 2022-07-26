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    Мотоциклист на Типанова поскользнулся, получил перелом и впал в кому

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    3 комментария
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    Серьёзное ДТП с мотоциклистом произошло в Московском районе Петербурга незадолго до полуночи 25 июля. Об этом сообщает движение «Мотосолидарность».

    На пересечении улиц Типанова и Ленсовета 37-летний мужчина на Yamaha Fazer, предположительно, не справился с управлением на повороте и упал. Вероятно, мотоцикл поскользнулся на металлических лючках, при торможении упал и ударился в поребрик.

    Мотоциклист сразу потерял сознание. Его госпитализировали, по данным «Мотосолидарности», в тяжёлом состоянии: с открытым переломом ноги, черепно-мозговой травмой, в шоковом состоянии и в коме.

    Активисты движения сразу после ДТП нашли родных и близких пострадавшего мотоциклиста.

    пересечении улиц Типанова и Ленсовета

    Незадолго до этого в Колпино в ДТП с пожаром погибли мотоциклист и его пассажирка.

    Фото:
    Мотосолидарность ДТП

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    Комментарии 3

    Спикуль26 Июл 2022 в 09:03
    Жаль человека... Но,блин,каждый год в сезон одно и то же:"мотоциклист убился",мотоциклист поломался"... И не надо про "на авто тоже бьются и погибают"-соотнесите кол-во аварий с тяжёлыми травмами/смертями и кол-во мотоциклов/автомобилей на дороге. По ежедневным ощущениям мотоциклисты стали в массе чуть спокойнее,но всё равно ещё хватает и "шныряльщиков-шахматистов",и гонщиков между рядов со скоростью в 2 раза выше скорости потока.
    +0-0
    VKuser19996280626 Июл 2022 в 08:59
    В ночное время многие выезжают на свои бесонтовые покатушки. При этом обладая зачаточным умением управлять мопедом.
    +0-0
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