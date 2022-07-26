Мотоциклист на Типанова поскользнулся, получил перелом и впал в кому

Серьёзное ДТП с мотоциклистом произошло в Московском районе Петербурга незадолго до полуночи 25 июля. Об этом сообщает движение «Мотосолидарность».
На пересечении улиц Типанова и Ленсовета 37-летний мужчина на Yamaha Fazer, предположительно, не справился с управлением на повороте и упал. Вероятно, мотоцикл поскользнулся на металлических лючках, при торможении упал и ударился в поребрик.
Мотоциклист сразу потерял сознание. Его госпитализировали, по данным «Мотосолидарности», в тяжёлом состоянии: с открытым переломом ноги, черепно-мозговой травмой, в шоковом состоянии и в коме.
Активисты движения сразу после ДТП нашли родных и близких пострадавшего мотоциклиста.
Незадолго до этого в Колпино в ДТП с пожаром погибли мотоциклист и его пассажирка.