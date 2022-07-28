    Пробки

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    Толпы людей собрались у Невы, им интересны корабли и самолёты. Посмотрите на них и вы

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    читатель «Фонтанки.ру»

    Фото: Кадр супервидовой веб-камеры
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    В центре Петербурга — почти народные гулянья, как будто сегодня выходные, а не четверг.

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    С утра 28 июля автомобильные пробки на центральных набережных сменились на человеческие. У Невы собрались толпы людей, чтобы посмотреть генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ.

    Сам парад пройдёт в воскресенье, 31 июля. Можно будет увидеть парусник «Полтава», малый ракетный катер «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводную лодку «Санкт-Петербург», тральщик «Павел Хенов», морской тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и другие корабли; среди кронштадтских участников парада — атомные подводные лодки «Северодвинск», «Магадан», «Вепрь». Порядок пролета авиации и прохождения кораблей смотрите на «Фонтанке».

    Движение транспорта в городе ограничено, разведены центральные мосты. Из-за этого растут пробки, в том числе на «бесплатном» участке ЗСД.

    Фото: Кадр супервидовой веб-камеры

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