Толпы людей собрались у Невы, им интересны корабли и самолёты. Посмотрите на них и вы

читатель «Фонтанки.ру»
В центре Петербурга — почти народные гулянья, как будто сегодня выходные, а не четверг.
С утра 28 июля автомобильные пробки на центральных набережных сменились на человеческие. У Невы собрались толпы людей, чтобы посмотреть генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ.
Сам парад пройдёт в воскресенье, 31 июля. Можно будет увидеть парусник «Полтава», малый ракетный катер «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», подводную лодку «Санкт-Петербург», тральщик «Павел Хенов», морской тральщик «Александр Обухов», малый ракетный корабль «Зеленый Дол» и другие корабли; среди кронштадтских участников парада — атомные подводные лодки «Северодвинск», «Магадан», «Вепрь». Порядок пролета авиации и прохождения кораблей смотрите на «Фонтанке».
Движение транспорта в городе ограничено, разведены центральные мосты. Из-за этого растут пробки, в том числе на «бесплатном» участке ЗСД.