Угнанные в петербургском автосалоне Hyundai Santa Fe нашли в Москве

Полиция раскрыла угон автомобилей с территории автосалона в Выборгском районе Петербурга. Кроссоверы успели доехать до Москвы.
Угон произошел 25 июля. Средь бела дня неизвестные увели с выставочной площадки дилерского центра на Выборгском шоссе два принадлежащих дилеру Hyundai Santa Fe 2020 года выпуска. В тот же день пропажу нашли — аж в Москве, в СНТ «Мичуринское» на территории города Троицк, стало известно «Фонтанке» 28 июля. В половине десятого вечера 25 июля полицейские в том же Троицке задержали подозреваемого — 52-летнего неработающего петербуржца.
Похищенные кроссоверы вернули владельцу под сохранную расписку. Подозреваемого отправили в изолятор. По факту угона возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере по п. «б» ч. 4 ст. 158 УКРФ.