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    С выставочной площадки автосалона на Выборгском шоссе угнали два Hyundai Santa Fe

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    Полиция Выборгского района Петербурга расследует угон автомобилей у крупного автодилера. Добычей неизвестных преступников стали сразу две машины.

    Днем 25 июля в полицию обратилась 44-летняя женщина, работающая менеджером в одном из городских автосалонов, стало известно «Фонтанке» 26 июля. Она сообщила, что в 5:13 того же дня с выставочной площадки салона на Выборгском шоссе неизвестные преступники угнали два Hyundai Santa Fe, принадлежащих дилеру. Обе машины 2020 года выпуска, одна стоит 3,42 миллиона рублей, вторая — 3,28 миллиона.

    По факту угона возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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    Комментарии 1

    Трындин26 Июл 2022 в 13:59
    Угон от салонов автодилеров как выставочных машин, так и машин клиентов - не редкость... А вот что хундай продают больше чем за три ляма - вот ЭТО дикость...
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