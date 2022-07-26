С выставочной площадки автосалона на Выборгском шоссе угнали два Hyundai Santa Fe

Полиция Выборгского района Петербурга расследует угон автомобилей у крупного автодилера. Добычей неизвестных преступников стали сразу две машины.
Днем 25 июля в полицию обратилась 44-летняя женщина, работающая менеджером в одном из городских автосалонов, стало известно «Фонтанке» 26 июля. Она сообщила, что в 5:13 того же дня с выставочной площадки салона на Выборгском шоссе неизвестные преступники угнали два Hyundai Santa Fe, принадлежащих дилеру. Обе машины 2020 года выпуска, одна стоит 3,42 миллиона рублей, вторая — 3,28 миллиона.
По факту угона возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).