Главный синоптик Петербурга: Тучи сгущаются, дождей будет много

Пока в Петербурге солнечно и тихо, но «тучи сгущаются», и в пятницу и субботу дождей будет много. Такой прогноз 28 июля дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«Как и ожидалось, температура воздуха продолжает медленно понижаться, и если сегодня в Санкт-Петербурге еще за +20 гр., то суббота с +18 гр. максимальной температуры, дождем и свежим ветром покажется прохладной для лета», — пишет он в своём телеграм-канале.



По данным «Яндекс.Погоды», облачный фронт развернулся сейчас в стороне от Петербурга, дождь льёт в восточных районах Ленинградской области.

