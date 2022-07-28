Главный синоптик Петербурга: Тучи сгущаются, дождей будет много

Пока в Петербурге солнечно и тихо, но «тучи сгущаются», и в пятницу и субботу дождей будет много. Такой прогноз 28 июля дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Как и ожидалось, температура воздуха продолжает медленно понижаться, и если сегодня в Санкт-Петербурге еще за +20 гр., то суббота с +18 гр. максимальной температуры, дождем и свежим ветром покажется прохладной для лета», — пишет он в своём телеграм-канале.
По данным «Яндекс.Погоды», облачный фронт развернулся сейчас в стороне от Петербурга, дождь льёт в восточных районах Ленинградской области.
В связи с похолоданием Колесов вспоминает случаи рекордной жары за последние годы, «которые в нашем городе не так и часты».
«28 июля 2010 года, в период второй аномально жаркой волны, температура воздуха впервые в истории города превысила отметку в +35 градусов, правда, всего на 3 десятых. Тогда это казалось невероятным значением… пока не наступило 7 августа. Да, в 2010 году прошло всего 10 дней, и Санкт-Петербург увидел новый рекорд температуры. Сейчас температура +35, 3 гр. всего лишь третья в числе самых жарких, так как прошлым летом, но в июне столбик термометра поднялся до отметки +35,9 гр. А до 2010 года максимальной в Санкт-Петербурге оставалась температура +34,6 гр., отмеченная 15 июня 1998 года. Это тоже было запредельно много, и очень долго она сохранялась до новых рекордов. Но всё меняется, застоя в атмосфере нет», — резюмирует синоптик.
Напомним, сегодня в Петербурге будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 20–22 градусов, что на 2–3 градуса ниже нормы.